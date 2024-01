Etats-Unis : inflation supérieure aux attentes

Les chiffres américains de l'inflation pour le mois de décembre déçoivent quelque peu...

(Boursier.com) — Les chiffres américains de l'inflation pour le mois de décembre déçoivent quelque peu. Ainsi, le rapport du jour fait ressortir un indice des prix à la consommation en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,2% de consensus de place. Sur un an, cet indicateur progresse de 3,4% contre 3,2% de consensus. Hors alimentaire et énergie, l'IPC de décembre progresse de 0,3% par rapport au mois précédent, en ligne avec les anticipations de marché, et de 3,9% sur un an.

Un mois plus tôt, l'IPC avait progressé de 0,1% par rapport au mois antérieur et de 3,1% sur un an (+0,3% et +4% hors alimentaire et énergie).