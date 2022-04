Etats-Unis : inflation record !

Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mars sont ressortis encore plus alarmants que prévu...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mars sont ressortis encore plus alarmants que prévu, au plus haut depuis 1981. Ainsi, l'indice des prix à la consommation du mois de mars publié ce jour a augmenté de 1,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 1,1%. Les prix de l'énergie flambent de 11% en mars et ceux de l'alimentation de 1%. Sur un an, l'inflation atteint 8,5%, un record, contre 8,4% de consensus FactSet et 7,9% pour la hausse de février qui constituait déjà un plus haut de 40 ans.

Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI s'est apprécié de 0,3% contre 0,5% de consensus. Il progresse de 6,5% sur un an contre 6,6% de consensus.