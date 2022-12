Etats-Unis : inflation plus modérée que prévu !

Les derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois de novembre 2022 sont ressortis plus modérés que prévu, ce qui pourrait bien doper les...

(Boursier.com) — Les derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois de novembre 2022 sont ressortis plus modérés que prévu, ce qui pourrait bien doper les indices boursiers ce mardi. Ainsi, selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre a augmenté de 0,1% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,3%. Hors alimentation et énergie, la surprise est également positive, avec un 'CPI' en hausse de 0,2% par rapport au mois d'octobre, contre 0,3% de consensus. Sur un an, la hausse du CPI de novembre s'établit à 7,1% (consensus 7,3%), ou à 6% hors alimentation et énergie (consensus 6,1%).

Le salaire horaire moyen du mois de novembre s'est apprécié pour sa part de 0,6% par rapport au mois antérieur, soit 5,1% sur un an, en ligne avec les attentes de marché.