Etats-Unis : inflation plus élevée que prévu des prix à la production

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la production pour le mois de novembre a déçu. Il s'affiche en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus FactSet se situait à 0,2%. Hors alimentaire et énergie, l'indice des prix à la production progresse de 0,4% par rapport au mois antérieur, deux fois plus vite que prévu. Pour le mois d'octobre, les données révisées font ressortir une augmentation de 0,3% du PPI (0,2% précédemment estimé) par rapport à octobre, ainsi qu'une croissance de 0,1% hors alimentation et énergie (stabilité précédemment estimée).

Sur un an, l'indice des prix à la production de novembre grimpe de 7,4%, et de 6,2% hors alimentaire et énergie. Les consensus respectifs étaient de 7,2% et 5,9%.