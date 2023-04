Etats-Unis : inflation moins élevée que prévu !

Les chiffres de l'inflation américaine ont plutôt agréablement surpris ce mercredi...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine ont plutôt agréablement surpris ce mercredi, et plaident désormais pour une politique monétaire un peu moins dure voire même une potentielle pause. Ainsi, l'indice des prix à la consommation du mois de mars a augmenté de 0,1% seulement en comparaison du mois antérieur et de 5% sur un an, contre respectivement 0,2% et 5,1% de consensus. Hors alimentation et énergie, le "CPI" ajusté a progressé comme attendu de 0,4% en comparaison du mois de février et de 5,6% sur un an.