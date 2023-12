Etats-Unis : inflation légèrement supérieure aux attentes

L'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre 2023 s'est affiché en hausse de 0,1% en comparaison du mois précédent...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre 2023 s'est affiché en hausse de 0,1% en comparaison du mois précédent, contre un consensus stable et après un mois d'octobre sans évolution. En glissement annuel, l'IPC américain de novembre a progressé comme attendu de 3,1%. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur des prix a progressé de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4% sur un an. Enfin, le salaire horaire moyen s'est apprécié un peu plus qu'attendu, en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an.