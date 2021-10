Etats-Unis : inflation et Fed surveillées

Dans l'actualité économique outre-Atlantique...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique outre-Atlantique ce mercredi, l'indice américain des prix à la consommation du mois de septembre sera communiqué à 14h30 (consensus FactSet +0,3% en comparaison du mois antérieur et +5,3% sur un an ; +0,2% et +4,1% respectivement, pour l'indice hors alimentaire et énergie). Notons que l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'octobre sera lui dévoilé à 16 heures (+3,1% pour sa lecture antérieure).

Le FMI a appelé à la vigilance des décideurs politiques si l'inflation s'avérait 'plus persistante', mais a déclaré qu'il était trop tôt pour parler de stagflation.

Les Minutes du FOMC, relatives à la dernière réunion monétaire de la Fed des 21 et 22 septembre, seront publiées à 20 heures. Enfin, le déficit budgétaire de septembre sera connu à la même heure (consensus 130 milliards de dollars selon Bloomberg).

Lael Brainard, gouverneure de la Fed, et Michelle Bowman, qui officie aux mêmes fonctions, doivent s'exprimer ce jour. Le récent discours des responsables de la Fed continue de soutenir le 'tapering', tandis que les responsables de la BCE ont été pour la plupart conciliants cette semaine. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de la pression des prix sur les marges figureront en bonne place parmi les thèmes de la saison des résultats.

En Chine, les déboires d'Evergrande menacent de contaminer le secteur, Sinic étant le dernier promoteur immobilier chinois à avertir d'un défaut de paiement, se trouvant à son tour incapable de rembourser un emprunt.