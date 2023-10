Etats-Unis : inflation des prix à la production supérieure aux attentes

D'après le rapport gouvernemental du jour...

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour, l'indice américain des prix à la production du mois de septembre 2023 s'est affiché en hausse de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus. Hors alimentation et énergie, l'indicateur a progressé de 0,3% par rapport au mois d'août, contre +0,2% de consensus. Sur un an, l'indice des prix à la production grimpe de 2,2%, contre +1,6% de consensus et +2% un mois plus tôt. L'indice considéré hors alimentaire et énergie progresse de 2,7% sur un an contre 2,3% de consensus. L'inflation des prix à la production augmente donc pour le troisième mois consécutif. Les lectures d'août ont été révisées en hausse à +2% sur un an pour l'indice général et +2,5% pour l'indice hors alimentaire et énergie.