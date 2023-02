Etats-Unis : inflation des prix à la production nettement supérieure aux attentes

L'indice des prix à la production aux États-Unis pour le mois de janvier 2023 est ressorti en hausse de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre...

(Boursier.com) — L 'indice des prix à la production aux États-Unis pour le mois de janvier 2023 est ressorti en hausse de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus FactSet. La hausse atteint 6% sur un an contre 5,4% de consensus. Hors alimentaire et énergie, le PPI américain de janvier augmente de 0,5% par rapport au mois précédent, contre 0,3% de consensus. Il s'affiche en hausse de 5,4% sur un an contre 4,9% de consensus de marché.