Etats-Unis : "inflation day" !

(Boursier.com) — Le suspense est à son paroxysme. L'indice américain des prix à la consommation du mois d'avril sera ainsi annoncé à 14h30 ce mercredi. Le consensus FactSet est de 0,3% de hausse en comparaison du mois antérieur et 8,1% sur un an, ce qui marquerait un léger ralentissement après une progression de 8,5% en glissement annuel pour le mois de mars. Hors alimentaire et énergie, le CPI est attendu en hausse de 0,4% par rapport à mars et de 6% sur un an.

Notons que l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois de mai, qui mesure les anticipations d'inflation à un an du point de vue des firmes, sera communiqué quant à lui à 16 heures.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 6 mai, sera publié à 16h30.

La balance budgétaire américaine du mois d'avril sera révélée à 20 heures (consensus FactSet à 216 milliards dollars d'excédent, consensus Bloomberg de 200 milliards).

Enfin, Raphael Bostic, patron de la Fed d'Atlanta, s'exprimera durant la journée.