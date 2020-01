Etats-Unis : inflation contenue en décembre

Etats-Unis : inflation contenue en décembre









L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2019 est ressorti en croissance de 0,2% ...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2019 est ressorti en croissance de 0,2% en comparaison du mois antérieur contre un consensus de +0,3%. Le 'CPI' américain a grimpé de 2,3% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, le CPI a augmenté de +0,1% par rapport au mois antérieur et de +2,3% en comparaison de l'an dernier (consensus respectifs de +0,2% et +2,3%).