Etats-Unis : inflation conforme aux attentes

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois d'avril, fébrilement attendus, n'ont pas surpris ce jour. Ainsi, l'indice des prix à la consommation s'est affiché comme anticipé en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4,9% sur un an (contre respectivement 0,4% et 5% de consensus FactSet). Hors alimentation et énergie, l'indice des prix a grimpé de 0,4% par rapport au mois antérieur et de 5,5% en glissement annuel, contre des consensus FactSet de 0,4% et 5,4%. Le salaire horaire moyen a progressé de 0,5% d'un mois sur l'autre et de 4,4% sur un an.