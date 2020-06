Etats-Unis : indices PMI supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — Les indicateurs PMI américains d'IHS Markit ont dépassé les attentes pour le mois de juin 2020. Ainsi, l'indice composite américain s'est redressé à 46,8 en juin, contre 45 de consensus de place et 36,4 un mois auparavant. L'indice manufacturier s'est élevé à 49,6 en juin, tout proche de la barre des 50 signalant une activité stable, contre 45,2 de consensus et 39,8 un mois plus tôt. L'indicateur des services a progressé à 46,7, contre 44 de consensus et 36,9 en mai.