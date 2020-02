Etats-Unis : indices PMI déprimés

Les indicateurs PMI américains du mois de février 2020 ont tous déçu...

(Boursier.com) — Les indicateurs PMI américains du mois de février 2020 ont tous déçu. Ainsi, l'indicateur composite est ressorti à 49,6, contre un consensus de place de 52,5 et un niveau de 53,1 pour sa lecture antérieure. Cet indice composite traduit une contraction de l'activité, puisqu'il ressort inférieur à la barre fatidique des 50. L'indice manufacturier déçoit également, alors que les indices régionaux des Fed de Philadelphie et New York avaient pourtant très positivement surpris cette semaine. Cet indice manufacturier national américain ressort à 50,8, contre 51,4 de consensus. Enfin, l'indicateur PMI des services américains pour le mois de février 2020 s'est établi à 49,4, contre 53,3 de consensus de place. Il signale une contraction.

Les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de janvier 2020, qui viennent également d'être publiées par la NAR ce jour, sont ressorties au rythme de 5,46 millions d'unités, contre un consensus de 5,45 millions et un niveau révisé à 5,53 millions pour le mois antérieur. Cela traduit une baisse de 1,3% en comparaison du mois de décembre 2019.