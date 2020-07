Etats-Unis : indices PMI décevants

L'indice flash PMI composite américain du mois de juillet 2020 est ressorti à 50...

(Boursier.com) — L'indice flash PMI composite américain du mois de juillet 2020 est ressorti à 50, contre un consensus de place de 50,3 et un niveau de 46,8 en juin 2020. Une lecture de 50 signale une stabilité de l'activité. L'indicateur manufacturier préliminaire du mois de juillet s'est élevé à 51,3, contre 51,4 de consensus et 49,6 pour le mois antérieur. L'indice des services est ressorti à 49,6, contre un consensus de 50,4 et un niveau de 46,7 en juin.