Etats-Unis : indices manufacturiers, construction et Fed

Etats-Unis : indices manufacturiers, construction et Fed









Dans l'actualité économique à Wall Street ce lundi, l'indice PMI manufacturier final du mois de février sera communiqué à 15h45 (consensus 58,5),...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique à Wall Street ce lundi, l'indice PMI manufacturier final du mois de février sera communiqué à 15h45 (consensus 58,5), alors que l'ISM manufacturier du même mois sera révélé à 16 heures (consensus 58,9). Les deux indicateurs traduiraient donc la poursuite d'une forte expansion. Les dépenses de construction de janvier seront annoncées à 16 heures (consensus +0,8% en comparaison du mois antérieur).

Par ailleurs, John Williams, Lael Brainard et Raphael Bostic de la Fed, interviendront durant la journée.

Les principaux indices PMI manufacturiers européens de février seront également révélés dans la matinée.

Notons également que la Chambre américaine des représentants a voté le plan de relance de Joe Biden. Le package de 1.900 milliards de dollars présenté par le nouveau président américain, destiné à lutter contre l'impact de la pandémie, a été adopté dans la nuit de vendredi à samedi par la Chambre. Les représentants ont voté par 219 voix contre 212. Le projet va ainsi être soumis au vote du Sénat où les démocrates affichent une courte majorité.

Biden a remercié la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et demandé au Sénat d'adopter rapidement le projet de loi, alors qu'il n'y a selon lui "pas de temps à perdre". L'American Rescue Plan doit notamment financer la campagne de vaccination et l'achat de fournitures médicales. Il offre en outre des mesures nouvelles de soutien aux ménages, aux petites entreprises et aux autorités locales.

La pandémie a fait plus de 513.000 morts aux Etats-Unis et privé d'emploi des millions d'Américains. Selon l'Université Johns Hopkins ce lundi, le nombre de morts recensés dans le monde depuis l'émergence du virus est de 2,53 millions. 114 millions de cas ont été confirmés au niveau mondial, dont 28,6 millions aux USA.

Le clan républicain reste quant à lui peu enthousiaste à l'idée du nouveau plan. "Cela revient à déverser de l'argent sans comptes à rendre", a asséné le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy. De ce fait, la mesure de doublement du salaire minimum, que certains démocrates souhaitaient voir passer de 7,25 à 15 dollars par heure, ne devrait pas aboutir, alors que le reste du projet peut être adopté à la majorité simple par le Sénat, où la vice-présidente Kamala Harris apporterait potentiellement une voix décisive en cas d'égalité. Un vote au Sénat est espéré mi-mars.