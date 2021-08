Etats-Unis : indices des prix très attendus

L'actualité économique est relativement réduite à Wall Street ce lundi, avec seulement le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois de juin...

L'actualité économique est relativement réduite à Wall Street ce lundi, avec seulement le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes du mois de juin (consensus 9,28 millions, annonce à 16 heures), ainsi que des interventions des responsables de la Fed, Thomas Barkin et Raphael Bostic.

Demain mardi, les chiffres de la productivité non-agricole préliminaire du second trimestre seront communiqués à 14h30 (consensus +3,5% pour la productivité, +1,2% pour les coûts unitaires du travail). Charles Evans de la Fed interviendra par ailleurs demain.

L'indice américain des prix à la consommation du mois de juillet sera révélé à 14h30 mercredi (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur, +0,4% hors alimentaire et énergie - soit +5,5% et +4,3%, respectivement, en glissement annuel). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta pour le mois d'août sera communiqué à 16 heures (2,8% en juillet). Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 6 août sera publié à 16h30. Le Département au Trésor annoncera à 20 heures le déficit budgétaire de juillet (consensus 255 milliards). Raphael Bostic et Esther George seront aussi suivis mercredi.

Jeudi, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 7 août seront annoncées à 14h30 (consensus 378.000). L'indice des prix à la production (demande finale) pour le mois de juillet sera révélé à la même heure (consensus +0,6% pour le PPI, +0,5% hors alimentaire et énergie ; +7,3% et +5,6% en comparaison de l'an dernier).

Les prix à l'import et à l'export du mois de juillet seront connus à 14h30 vendredi (consensus +0,6% pour l'import et +0,8% pour l'export, soit +10,7% et +16,6% en comparaison de l'an dernier). Enfin, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois d'août, mesuré par l'Université du Michigan, sera communiqué à 16 heures (consensus 81,4).

Du côté des résultats cette fois, 3D Systems, AMC Entertainment, Avaya, Barrick Gold, BioNTech, DISH Network et Sohu, comptent parmi les publications du jour à Wall Street, en cette fin de saison des trimestriels.