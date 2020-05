Etats-Unis : indices déprimés des services

Forte contraction de l'activité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice Markit PMI américain final des services pour le mois d'avril 2020 est ressorti à 26,7, contre un consensus de place de 27 et un niveau de 39,8 sur le mois antérieur. L'indice 'flash' préliminaire était de 27. L'indice traduit ainsi, fort logiquement compte tenu du contexte économique et sanitaire, une très forte contraction de l'activité aux USA en avril dans le secteur des services. L'indice PMI composite d'avril s'est établi pour sa part à 27, contre 27,4 de consensus et 40,9 un mois plus tôt. Il montre aussi une contraction profonde.

L'ISM national américain des services pour ce même mois d'avril est pour sa part ressorti à 41,8, contre un consensus de 37,9 et un niveau de 52,5 un mois auparavant. Il dépasse donc les attentes, mais s'affiche tout de même très nettement sous la barre des 50 séparant expansion de contraction.