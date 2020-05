Etats-Unis : indice supérieur aux attentes du marché immobilier

Etats-Unis : indice supérieur aux attentes du marché immobilier









L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mai 2020...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de mai 2020 est ressorti à 37, contre un consensus de place de 33 et un niveau de 30 rapporté un mois auparavant. Ainsi, l'indicateur reste certes à très bas niveau, mais il dépasse nettement les attentes du consensus et traduit une moindre décélération du marché.