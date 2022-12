Etats-Unis : indice immobilier déprimé mais vif rebond de l'indice de la Fed de Richmond

Encore des 'stats' contrastées aux États-Unis...

(Boursier.com) — Encore des 'stats' contrastées aux États-Unis. La situation ne s'arrange pas sur le marché de l'immobilier puisque l'indice des promesses de ventes de logements pour le mois de novembre, mesuré par la National Association of Realtors, affiche un important repli de 4% en comparaison du mois antérieur, et tombe au plus bas depuis avril 2020. Le consensus tablait sur un recul limité à 1% après une baisse de 4,6% en octobre.

L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Richmond pour le mois de décembre s'est quant à lui redressé à 1, contre un consensus de -10 et un niveau de -9 un mois auparavant. L'indice signale ainsi la fin de la contraction de l'activité dans la région.