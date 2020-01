Etats-Unis : indice IHS Markit des services supérieur aux attentes en décembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les entreprises américaines présentes dans le secteur des services font part d'une expansion modérée de leur activité à la fin 2019, la croissance étant principalement alimentée par une hausse des nouvelles commandes. L'indice IHS Markit des services ressort ainsi à 52,8 en décembre, contre 51,6 un mois plus tôt, et 52,2 de consensus. La reprise modérée s'est accélérée pour atteindre son niveau le plus élevé depuis juillet et est liée à des conditions de demande plus favorables, précise Markit IHS. L'indice Composite PMI IHS Markit atteint de son côté 52,7 en décembre, contre 52 en novembre, et 52,2 de consensus.