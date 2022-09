Etats-Unis : indice du marché immobilier inférieur aux attentes

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de septembre 2022 s'est établi à 46...

(Boursier.com) — L 'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de septembre 2022 s'est établi à 46, contre un consensus de place de 48 et un niveau de 49 un mois auparavant. Rappelons que la lecture de juillet était quant à elle de 55 et ressortait déjà en forte baisse de 12 points en comparaison du mois de juin. Il s'agit donc du troisième mois de dégradation forte de cet indicateur.