Etats-Unis : indice du marché immobilier inférieur aux attentes

(Boursier.com) — L 'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois de juin 2022 s'est établi à 67, contre 69 un mois plus tôt et 68 de consensus.