Etats-Unis : indice de confiance supérieur aux attentes ; plongeon des promesses de ventes

L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois d'octobre est ressorti à 59,9, contre 59,8...

(Boursier.com) — L 'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois d'octobre est ressorti à 59,9, contre 59,8 de consensus et 59,8 également pour la lecture préliminaire. La lecture révisée des anticipations d'inflation de l'Université du Michigan ressort quant à elle à 5%, contre 5,1% auparavant.

L'indice des promesses de ventes de logements aux États-Unis pour le mois de septembre, mesuré par la National Association of Realtors, et qui vient lui aussi d'être publié, s'est établi en recul de... 10,2% en comparaison du mois antérieur, contre -2,5% de consensus FactSet et -1,9% un mois avant.