Etats-Unis : indice de confiance supérieur aux attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de mai 2020 est ressorti à 73,7, contre un consensus de place de 66. Après un plongeon record en avril, l'indice de confiance du Michigan parvient donc à dépasser les attentes au mois de mai, même s'il reste à très bas niveau.

Le rapport JOLTS du Département au Travail concernant les ouvertures de postes aux USA pour le mois de mars 2020 vient lui aussi d'être publié. Il fait ressortir 6,191 millions d'ouvertures de postes en mars, contre un consensus de 5,9 millions et un niveau révisé en hausse à plus de 7 millions pour le mois précédent. Ces ouvertures de postes de mars ressortent néanmoins au plus bas niveau depuis le mois de mai 2017.

Pour finir, les stocks des entreprises américaines pour le mois de mars 2020 sont ressortis en repli de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -0,5%.