Etats-Unis : indice de confiance du Michigan inférieur aux attentes

(Boursier.com) — L 'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains du mois de septembre, mesuré par l'Université du Michigan, est ressorti à 71, contre un consensus voisin de 72 et un niveau de 70,3 en août. Après un plongeon de plus de 10 points en août, et l'une des pires lectures de l'indice, la remontée est donc laborieuse. En outre, l'indice des anticipations d'inflation rattaché à cet indice de confiance ressort à 4,7%, contre 4,6% en août.