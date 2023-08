Etats-Unis : indice de confiance du Michigan en ligne

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'août ressort parfaitement en ligne avec les...

(Boursier.com) — L 'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'août ressort parfaitement en ligne avec les attentes à 71,2, contre 71,6 un mois plus tôt. Le sous-indice des anticipations d'inflation à un an affiche lui progression de 3,3% contre un consensus de 3,5% et 3,4% le mois précédent.

"En général, les consommateurs perçoivent peu de différences matérielles dans l'environnement économique par rapport au mois dernier, mais ils ont constaté des améliorations substantielles par rapport à il y a à peine trois mois... Les consommateurs ont montré une plus grande confiance dans le fait que l'inflation continuera effectivement de ralentir à court et à long terme", peut-on lire dans le rapport.