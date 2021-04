Etats-Unis : indice de confiance du Michigan au top !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois d'avril s'établit à 88,3, contre un consensus de marché de 87,4 et un niveau antérieur de 84,9 (lecture finale de mars). L'indice relatif aux conditions actuelles grimpe de 93 en mars à 97,2 et celui relatif aux attentes ressort finalement à 82,7 contre 79,7 annoncé initialement.

"Le changement le plus important et le plus significatif dans les perspectives économiques en avril est qu'un nombre record de consommateurs s'attend à une baisse du taux de chômage dans l'année à venir", affirme Richard Curtin, directeur de l'enquête. "Les données indiquent des perspectives exceptionnelles".