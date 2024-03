Etats-Unis : indice d'inflation conforme aux attentes

Les revenus des ménages américains pour le mois de janvier 2024 sont ressortis en augmentation de 1%, contre un consensus de +0,5% mesuré par FactSet...

(Boursier.com) — Les revenus des ménages américains pour le mois de janvier 2024 sont ressortis en augmentation de 1%, contre un consensus de +0,5% mesuré par FactSet et une lecture de +0,3% un mois auparavant. Les dépenses personnelles des ménages ont progressé quant à elles de 0,2%, contre +0,2% de consensus et +0,7% un mois plus tôt. L'indice des prix 'core PCE' du mois de janvier a augmenté de 0,4% par rapport au mois précédent et de 2,8% sur un an, en ligne avec les estimations des spécialistes.