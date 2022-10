Etats-Unis : indicateur d'inflation 'en ligne'

Les dépenses personnelles des ménages américains pour le mois de septembre 2022 se sont établies en augmentation de 0,6% en comparaison du mois...

(Boursier.com) — Les dépenses personnelles des ménages américains pour le mois de septembre 2022 se sont établies en augmentation de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus de marché. Les revenus personnels ont augmenté comme prévu de 0,4%. L'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses, très suivi par la Fed, n'a pas surpris non plus, en progression de 0,5% par rapport au mois antérieur, comme attendu, soit une hausse de 5,1% sur un an.

L'indice du coût de l'emploi aux USA pour le troisième trimestre, qui vient lui aussi d'être annoncé, est ressorti en croissance de 1,2% en comparaison du trimestre antérieur et de 5% en glissement annuel, en ligne avec les prévisions de marché.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre sera communiqué à 16 heures (consensus 59,8), en même temps que l'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors pour septembre (consensus -2,5%).