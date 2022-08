Etats-Unis : incroyables chiffres de l'emploi américain !

Malgré la "récession technique" en cours aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — Malgré la "récession technique" en cours aux États-Unis, le marché du travail semble se porter pour l'instant à merveille. Ainsi, d'après le rapport du Département américain au Travail tout juste dévoilé, les créations de postes non-agricoles du mois de juillet 2022 sont ressorties au nombre de 528.000, plus du double du consensus qui s'établissait à 250.000. Mieux encore, le taux de chômage américain a reculé à 3,5%, contre 3,6% de consensus et 3,6% un mois avant.

Les créations d'emplois du mois de juin ont en outre été révisées à la hausse, à 398.000 contre 372.000 auparavant estimé.

Les créations d'emplois dans le privé en juillet 2022 ont été au nombre de 471.000, ici encore plus du double du consensus des économistes de la place. Ces créations dans le privé pour le mois de juin ont été revues à 404.000, contre 381.000 précédemment évalué. Les créations d'emplois manufacturiers ont été de 30.000, deux fois plus nombreuses qu'attendu. Le taux de participation à la force de travail a atteint 62,1%. Le salaire horaire moyen a grimpé de 0,5% (0,3% de consensus) en comparaison du mois antérieur et de 5,2% sur un an.