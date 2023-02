Etats-Unis : incroyable rapport sur l'emploi américain !

Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de janvier 2023 sont tout simplement vertigineux ! ...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'emploi américain pour le mois de janvier 2023 sont tout simplement vertigineux ! Les créations d'emplois non-agricoles du mois de janvier sont ressorties au nombre de 517.000, contre un consensus de 185.000 et un niveau révisé... en hausse à 260.000 pour décembre ! Le taux de chômage s'établit quant à lui à 3,4% contre 3,6% de consensus, alors qu'il était de 3,5% un mois auparavant. Les créations d'emplois dans le secteur privé ont été de 443.000, contre 168.000 de consensus FactSet et 269.000 un mois plus tôt. Le salaire horaire moyen augmente comme attendu de 0,3% en comparaison du mois précédent et de 4,4% sur un an. Les créations d'emplois manufacturiers sont de 19.000, contre 15.000 de consensus.