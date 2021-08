Etats-Unis : impasse sur le plan budgétaire ?

La situation demeure enlisée aux USA du point de vue de la politique budgétaire...

(Boursier.com) — La situation demeure enlisée aux USA du point de vue de la politique budgétaire. Le WSJ explique comment les dirigeants de la Chambre des représentants et un groupe de démocrates modérés restent dans l'impasse avant le vote de cette semaine sur un cadre de résolution budgétaire de 3.500 milliards de dollars qui poserait les bases d'un projet de loi de réconciliation axé sur les priorités démocrates telles que la garde d'enfants, l'éducation, les soins de santé et le climat. Les 'centristes' continuent d'insister pour que la Chambre vote sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures qui a déjà été adopté par le Sénat et ont menacé de suspendre leur soutien au budget.

Cependant, sans un accord sur le projet de loi de réconciliation au Sénat, les progressistes de la Chambre ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour le projet de loi sur les infrastructures. Axios a rapporté la semaine dernière que Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, pourrait chercher à apaiser les centristes en promettant de tenir un vote sur le projet de loi sur les infrastructures d'ici la fin septembre, ce qui signifierait qu'il arriverait sans avoir à attendre que le Sénat se prononce sur les détails du plan de réconciliation.