Etats-Unis : immobilier, PMI, confiance et Fed

Sur le front économique ce mardi à Wall Street...

(Boursier.com) — Sur le front économique ce mardi à Wall Street, l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier du mois de septembre sera communiqué à 15 heures (consensus Bloomberg +1,1% pour l'indice 20-City ajusté en comparaison du mois antérieur, +1,2% hors ajustements). L'indice de la FHFA (Federal Housing Finance Agency) concernant les prix des maisons pour septembre sera révélé à la même heure (consensus +1%). L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de novembre sera annoncé à 15h45 (consensus FactSet 67,7). L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour novembre sera connu à 16 heures (consensus 110,3 mesuré par FactSet).

Jerome Powell, Richard Clarida et John Williams de la Fed interviennent durant la journée. Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, est aussi attendue. Powell livre un témoignage à propos du coronavirus et du CARES Act devant un Comité sénatorial. Clarida intervient à propos de l'indépendance de la Fed et de ses responsabilités à l'occasion d'un événement de la Fed de Cleveland.