Etats-Unis : immobilier et trimestriels au programme

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique outre-Atlantique, ce lundi, l'indice du marché immobilier américain mesuré par la National Association of Home Builders pour le mois de juillet sera communiqué à 16 heures (consensus 82, contre 81 un mois avant).

Demain mardi, les opérateurs suivront les mises en chantier de logements et permis de construire. Mercredi, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains sera communiqué. Jeudi, le programme sera un peu plus étoffé, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, les reventes de logements existants, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City. Vendredi, l'indice PMI flash composite américain sera connu.

Les publications trimestrielles se poursuivent par ailleurs à Wall Street, avec ce lundi les comptes d'AutoNation, de Teradyne, de Steel Dynamics, Cal-Maine Foods, JB Hunt, et surtout d'IBM (après bourse).

Demain mardi, United Airlines, Halliburton, Travelers, Omnicom, Netflix, ManpowerGroup, Philip Morris International et KeyCorp seront de la partie.

Mercredi, l'agenda est encore plus étoffé, avec notamment Anthem, AllianceBernstein, Baker Hughes, Coca-Cola, Tenet Healthcare, Whirlpool, CSX, Verizon, Comerica, Citrix, Robert Half, Interpublic, Harley-Davidson, Discover Financial Services, Seagate, Nasdaq Inc., Texas Instruments, Johnson & Johnson, Travelzoo (...).