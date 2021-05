Etats-Unis : forte hausse des prix des maisons

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice S&P Case-Shiller '20-City' des prix des maisons dans les 20 principales zones métropolitaines à l'étude a augmenté de 1,6% en mars sur une base ajustée, en comparaison du mois antérieur, contre 1,1% de consensus. Hors ajustements, il augmente de 2,2% par rapport à février et de 13,3% sur un an. L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) traduit pour sa part une hausse des prix de 1,4% en mars, en comparaison du mois précédent, contre 1% de consensus et 1,1% pour la hausse révisée du mois de février. Sur un an, l'indicateur FHFA montre une progression des prix de 13,9%, ce qui marque une accélération.