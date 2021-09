Etats-Unis : Fed, immobilier et confiance

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique ce mardi à Wall Street, la balance du commerce international de biens (lecture avancée) pour le mois d'août sera communiquée à 14h30 (consensus Bloomberg 87 milliards de dollars de déficit), comme les stocks préliminaires de grossistes (consensus FactSet +0,7%). L'indice S&P Case-Shiller '20 City' des 20 principales zones métropolitaines pour le mois de juillet sera communiqué à 15 heures (consensus +1,7% en comparaison du mois antérieur et +20% en glissement annuel). L'indice des prix de l'immobilier de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour juillet sera annoncé à la même heure et devrait traduire une augmentation sensiblement comparable à celle du 'Case-Shiller'.

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de septembre sera révélé à 16 heures (consensus 114). L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour septembre sera connu à la même heure (consensus 11).

Les responsables de la Fed restent par ailleurs actifs ce mardi, alors que l'on vient d'apprendre les départs anticipés d'Eric Rosengren, patron de la Fed de Boston, et de Steven Kaplan de la Fed de Dallas. Les deux hommes avaient créé la polémique ces derniers jours suite aux révélations concernant leurs activités d'investissement durant la crise sanitaire. Charles Evans, James Bullard et Raphael Bostic, qui, eux, restent en poste, interviendront ce jour sur divers sujets économiques et monétaires.

Ailleurs dans le monde ce mardi, les ventes de détail en Australie ont comme attendu corrigé en août. L'indice GfK de confiance des consommateurs en Allemagne pour octobre a battu le consensus, ressortant positif de manière inattendue. La confiance des consommateurs est également supérieure aux attentes en France.