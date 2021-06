Etats-Unis : Fed et Livre Beige au programme

Dans l'actualité économique à Wall Street, le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales récentes, sera révélé à 20 heures...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique à Wall Street, le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales récentes, sera révélé à 20 heures.

Charles Evans, Patrick Harker et Robert Kaplan de la Fed s'exprimeront par ailleurs dans la journée. Randal Quarles, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a indiqué hier que si la banque centrale s'était trompée concernant le caractère temporaire de l'inflation, elle pourrait agir en utilisant ses outils monétaires. Lael Brainard, qui siège elle aussi au conseil des gouverneurs, a jugé pour sa part que l'économie était encore loin des objectifs de la Fed. Enfin, l'antenne de la Fed a San Francisco a effectué une publication suggérant qu'il faudrait donner plus de poids aux indicateurs négatifs concernant le marché du travail...

Sur le front budgétaire aux USA, Joe Biden doit encore s'entretenir avec un responsable républicain à la Maison blanche ce jour.

Ailleurs dans le monde ce mercredi, le PIB australien du premier trimestre a augmenté plus que prévu. En Allemagne, les ventes de détail ont déçu en avril en affichant une chute de 5,5%, plus prononcée que prévu, en comparaison du mois antérieur. Les chiffres espagnols de l'emploi sont ressortis meilleurs que prévu. L'indice européen des prix à la production a progressé de 1% hors ajustements et en comparaison du mois antérieur, ou de 7,6% en glissement annuel - hausses supérieures aux attentes.

Parmi les valeurs cotées à Wall Street, Advance Auto Parts, Cloudera, Navistar, Semtech, PVH, Donaldson ou NetApp, publient aujourd'hui leurs derniers résultats financiers.