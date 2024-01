Etats-Unis : excellente nouvelle sur le front de l'inflation !

L'indice américain des prix à la production du mois de décembre a très agréablement surpris ce vendredi...

(Boursier.com) — L 'indice américain des prix à la production du mois de décembre a très agréablement surpris ce vendredi. Ainsi, l'IPP a reculé de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus. Il n'augmente que de 1% sur un an contre +1,3% de consensus. Hors alimentation et énergie, l'indicateur s'est affiché stable par rapport à novembre, contre +0,2% de consensus de marché. Il a augmenté de 1,8% sur un an hors éléments volatils, contre +2% de consensus de marché.