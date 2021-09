Etats-Unis : et l'économie ?

Quelles sont les dernières nouvelles de l'économie américaine ? ...

(Boursier.com) — Quelles sont les dernières nouvelles de l'économie américaine ? Le Financial Times indique que les données de cartes de crédit montrent que les dépenses US de consommation dépassent toujours les niveaux pré-pandémiques, malgré le variant Delta.

Le Wall Street Journal revient quant à lui sur les salariés à bas revenus, qui gagnent un peu plus, mais dont la progression des rémunérations est plus que compensée par les pressions inflationnistes.

The Hill évoque de son côté une étude selon laquelle deux tiers des entreprises interrogées aux USA auraient du mal à trouver des employés... Les recherches d'emplois pourraient toutefois augmenter à l'automne du fait des conditions scolaires de retour physique en classe.

La dernière étude BofA Global Fund Manager montre les plus faibles perspectives de croissance mondiale en 17 mois.

Les données FactSet étudiées par The Market Ear montrent quant à elles que les révisions des résultats des entreprises stagnent un peu, mais que les estimations ressortent encore en belle hausse pour le troisième trimestre sur le S&P 500. Les bénéfices du S&P sont attendus en augmentation de près de 28% en glissement annuel, sur le troisième trimestre, et de plus de 20% sur le quatrième trimestre. Cela donnerait une progression de plus de 40% sur l'ensemble de l'année 2021.