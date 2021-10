Etats-Unis et Chine peuvent-ils renouer des liens ?

Le South China Morning Post a indiqué que le haut diplomate chinois Yang Jiechi s'entretiendrait avec le conseiller américain à la sécurité nationale...

(Boursier.com) — Le South China Morning Post a indiqué que le haut diplomate chinois Yang Jiechi s'entretiendrait avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan en Suisse cette semaine, probablement mercredi. Cette rencontre est largement considérée comme une étape vers la relance des 'lignes de communication' entre les deux superpuissances. L'un des points à l'ordre du jour sera la possibilité d'un sommet entre Xi Jinping et Joe Biden.

Hier, l'USTR Katherine Tai signalait des plans pour des conversations "franches" avec ses homologues chinois concernant l'accord commercial de la phase 1, et semblait pessimiste quant à l'évolution de la situation. Tai a déclaré qu'elle chercherait à rencontrer le vice-premier ministre chinois Liu He dans les prochains jours pour revoir l'accord de phase 1. La représentante des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales, Tai, a indiqué qu'elle allait soulever des préoccupations sur les pratiques commerciales centrées sur l'Etat et non compétitives de la Chine. Elle informera Pékin de ses inquiétudes durant les pourparlers sur l'accord commercial. Tai précise que Washington explorera le développement de nouveaux outils pour défendre les intérêts économiques américains face à la Chine.

La Chine n'est en effet pas parvenue à augmenter les achats de marchandises américaines de 200 milliards de dollars sur une période de deux ans, comme elle avait accepté de le faire lorsque l'accord avait été conclu en 2019. Les analystes ont noté que les achats de produits américains par la Chine jusqu'en août étaient estimés inférieurs d'environ 62% aux objectifs de l'accord commercial. L'USTR évaluerait les actions potentielles, y compris d'éventuels 'tarifs supplémentaires' sur les produits chinois importés aux USA. La semaine dernière, Tai avait déclaré à Politico que l'administration Biden prévoyait de "s'appuyer" sur les tarifs existants, alors que l'administration finalisait son examen de la politique commerciale américaine vis-à-vis de la Chine.

Le Wall Street Journal avait également rapporté le mois dernier que l'administration Biden évaluait une nouvelle enquête sur les subventions chinoises et leurs dommages causés à l'économie américaine, un mouvement qui pourrait conduire à de nouveaux tarifs si la Chine ne modifiait pas ses pratiques commerciales.

The Hill a précisé pour sa part que le département d'État américain était "très préoccupé" par "l'activité militaire provocatrice" de la Chine près de Taïwan.

Rappelons que les discussions précédentes entre Xi et Biden le mois dernier n'avaient pas donné grand-chose au-delà d'une reconnaissance que la trajectoire actuelle avait des effets néfastes.