Etats-Unis : et ce plan de relance ?

Enfin des avancées sur le plan de relance américain ? The Hill cite des sources selon lesquelles le sénateur démocrate Joe Manchin aurait déclaré à...

(Boursier.com) — Enfin des avancées sur le plan de relance américain ? The Hill cite des sources selon lesquelles le sénateur démocrate Joe Manchin aurait déclaré à ses collègues lors d'un déjeuner mardi qu'il travaillerait avec Chuck Schumer - chef de la majorité démocrate au Sénat - et Bernie Sanders pour parvenir à un accord sur un programme de dépenses sociales d'ici la fin de la semaine. Kyrsten Sinema, autre centriste clé du Sénat, devrait également être impliquée dans les pourparlers. The Hill ajoute que Manchin a déclaré qu'il pensait qu'un accord général pourrait être obtenu d'ici vendredi et semblait plus optimiste que dans ses récentes remarques à la presse, lorsqu'il avait exprimé son scepticisme sur la possibilité de faire quelque chose avant la date limite du 31 octobre imposée par les dirigeants démocrates.

Alors que Joe Biden a proposé un compromis dans une fourchette de 1 900 à 2 200 milliards de dollars, ni Manchin ni Sinema n'ont explicitement approuvé ce montant indicatif. Les marchés semblent toujours anticiper un compromis autour des 2 000 milliards de dollars. Un accord sur les dépenses sociales axé sur les priorités démocrates ouvrirait également la voie à l'approbation par la Chambre d'un plan d'infrastructure physique bipartite d'environ 1 000 milliards de dollars déjà adopté par le Sénat.