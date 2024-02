Etats-Unis : énormes créations d'emplois en janvier !

Le rapport gouvernemental du jour sur la situation de l'emploi américain pour le mois de janvier 2024 a fait ressortir 353...

(Boursier.com) — Le rapport gouvernemental du jour sur la situation de l'emploi américain pour le mois de janvier 2024 a fait ressortir 353.000 créations de postes non-agricoles, deux fois plus que prévu ! Le taux de chômage se maintient pour sa part à environ 3,7%. Le salaire horaire moyen progresse deux fois plus vite qu'attendu, en hausse de 0,6% en comparaison du mois antérieur. Le consensus FactSet était de 176.500 créations de postes non-agricoles et 148.000 dans le privé. Le taux de chômage était attendu à 3,8%. Le salaire horaire moyen était anticipé en augmentation de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 4,1% sur un an.