Etats-Unis : emploi sous surveillance, en attendant les chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 4 décembre seront communiquées à 14h30 (consensus 223.000). Les stocks préliminaires de grossistes du mois d'octobre seront révélés à 16 heures (consensus +2,1% en comparaison du mois antérieur).

Demain vendredi, les opérateurs seront attentifs à l'indice des prix à la consommation du mois de novembre, qui sera communiqué à 14h30 (consensus +0,7% en comparaison du mois antérieur et +6,8% en glissement annuel ; +0,5% et +4,9% hors alimentaire et énergie). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs pour le mois de décembre, mesuré par l'Université du Michigan, sera connu demain à 16 heures (consensus 67).