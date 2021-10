Etats-Unis : emploi, prix, pétrole et Fed

Dans l'actualité économique ce jeudi à Wall Street...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique ce jeudi à Wall Street, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 9 octobre seront communiquées à 14h30 (consensus FactSet de 326 000). L'indice des prix à la production du mois de septembre sera révélé à la même heure (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur et +8,5% en glissement annuel ; +0,5% et +7% hors alimentaire et énergie). Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 8 octobre, sera annoncé à 17 heures (consensus +1 MB sur les stocks de brut hors réserve stratégique).

Les interventions de responsables de la Fed se poursuivent par ailleurs ce jour, avec notamment James Bullard (St. Louis), Raphael Bostic (Fed d'Atlanta), Thomas Barkin (Richmond), John Williams (Fed de New York) et Patrick Harker (Philadelphie).