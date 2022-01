Etats-Unis : emploi, prix et Fed au programme

Sur le front économique aux États-Unis ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 8 janvier seront communiquées à...

(Boursier.com) — Sur le front économique aux États-Unis ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 8 janvier seront communiquées à 14h30 (consensus 205.000), en même temps que les chiffres finaux de l'indice des prix à la production pour le mois de décembre (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur et +9,8% en glissement annuel ; +0,5% et +8% hors alimentaire et énergie).

En outre, la Fed reste en vedette, avec ce jour l'audience de confirmation de Lael Brainard, nommée vice-présidente de la digne institution monétaire. Patrick Harker, Thomas Barkin et Charles Evans de la Fed, interviennent également ce jour.

Demain vendredi, l'actualité économique américaine sera surtout marquée par les ventes de détail de décembre - attendues stables en comparaison du mois antérieur et en hausse de 0,3% hors automobile (+0,2% hors automobile et essence). Les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks des entreprises et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, sont aussi attendus demain.

Dans l'actualité des entreprises, les publications financières du quatrième trimestre débutent en douceur en cette fin de semaine, avec notamment Delta Air ce jour. Les banques JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo annoncent demain vendredi, avec également First Republic et le géant de la gestion d'actifs BlackRock.