Etats-Unis : emploi, industrie et logement au programme

Sur le front économique outre-Atlantique ce jeudi...

(Boursier.com) — Sur le front économique outre-Atlantique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 13 août seront publiées à 14h30 (consensus 265.000), à la même heure que l'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie du mois d'août (consensus -5). Les reventes de logements existants du mois de juillet seront quant à elles dévoilées à 16 heures (consensus FactSet 4,85 millions). L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de juillet sera annoncé lui aussi (consensus -0,5% en comparaison du mois précédent). Esther George et Neel Kashkari de la Fed s'exprimeront durant la journée.

Les Minutes du FOMC de juillet publiées hier soir ont montré l'importance accrue accordée par la Fed aux données pour déterminer le rythme des hausses de taux après avoir fourni des orientations prospectives plus explicites lors de récentes réunions. Rappelons que Jerome Powell, patron de la Fed, avait auparavant expliqué qu'il serait probablement approprié à un moment donné de ralentir le rythme du resserrement. Les procès-verbaux de la dernière réunion monétaire ont indiqué que certains participants pensaient que la politique devrait atteindre un niveau "suffisamment restrictif" pour contrôler l'inflation et y rester "pendant un certain temps". Les participants ont également déclaré qu'il y avait peu de preuves à ce jour que les pressions inflationnistes s'atténuent. En outre, la baisse des prix du pétrole et d'autres matières premières ne pourrait pas être considérée comme une base pour une inflation durablement plus faible. Cependant, le compte rendu monétaire a aussi mis en évidence une amélioration progressive de la situation de l'offre et décrit un certain nombre de facteurs susceptibles d'être utiles pour ramener l'inflation vers l'objectif, notamment le raffermissement continu de la politique, des anticipations d'inflation à plus long terme ancrées, les pressions concurrentielles, l'absence apparente de spirale salaires-prix et le resserrement monétaire à l'étranger.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux d'un demi-point de pourcentage le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 59,5% (fourchette de 2,75 à 3% sur le taux des fed funds), contre 40,5% pour la probabilité d'un geste plus fort de trois quarts de point qui serait alors le troisième consécutif (fourchette allant de 3 à 3,25%).

Estee Lauder, Applied Materials, NetEase, Ross Stores, BJ's Wholesale, Tapestry ou Kohl's, annoncent leurs derniers résultats financiers trimestriels à Wall Street.