Etats-Unis : emploi, industrie et logement

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique à Wall Street ce jeudi, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 15 mai seront communiquées à 14h30 (consensus FactSet 200.000), à la même heure que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de mai (consensus 17). Les reventes de logements existants du mois d'avril seront révélées à 16 heures (consensus au rythme de 5,60 millions), en même temps que l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'avril (consensus stable). Enfin, pour les amateurs de "fedtalk", Neel Kashkari et Michael Barr de la banque centrale américaine, s'exprimeront durant la journée.

Les gros titres du jour portent sur le risque de stagflation, dans un contexte d'inflation élevée persistante et de perturbations continues de la supply chain (Wall Street Journal notamment). Janet Yellen, Secrétaire US au Trésor et ancienne patronne de la Fed, a également prévenu que les prix plus élevés de l'alimentaire et de l'énergie avaient des effets "stagflationnistes". Bloomberg explique de son côté que les prix des fertilisants devraient rester élevés pendant deux années de plus. Un indicateur de la Fed de New York montre que les pressions de supply chain ont empiré en avril. JP Morgan a pour sa part abaissé ses prévisions concernant le PIB américain pour 2022 et 2023.

Dans l'actualité des marchés, Elon Musk s'offusque, alors que Tesla vient d'être sorti du S&P ESG sur fond d'enquêtes sur des accidents et de conditions de travail contestées. Marko Kolanovic de JP Morgan, l'un des principaux stratèges de Wall Street, demeure positif sur les actions et ne voit pas de récession cette année, jugeant qu'un pic d'inflation devrait permettre à la Fed de modérer le rythme du durcissement monétaire... Charles Evans, de la Fed de Chicago, voit les taux aller au-delà du niveau neutre pendant un certain temps. Patrick Harker de la Fed de Philadelphie, table sur des hausses à venir de 50 points de base, mais estime que l'avenir demeure incertain. Barr, enfin, indique que la Fed est fermement engagée dans la maîtrise de l'inflation.