Etats-Unis : emploi, industrie et logement

(Boursier.com) — Le programme économique est assez étoffé ce jour à Wall Street. Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 17 juillet seront connues à 14h30 (consensus 350.000). L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de juin sera annoncé à la même heure (consensus 0,3). Les reventes de logements existants du mois de juin seront publiées à 16 heures par la National Association of Realtors (consensus au rythme de 5,9 millions d'unités). L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de juin sera révélé à la même heure (consensus +1% en comparaison du mois antérieur). Enfin, l'indice manufacturier régional de la Fed de Kansas City pour le mois de juillet sera communiqué à 17 heures.

La journée sera aussi marquée, en Europe, par la réunion monétaire de la BCE. Le communiqué monétaire européen est attendu à 13h45 et sera suivi à 14h30 de la traditionnelle conférence de presse de Christine Lagarde. Le ton devrait rester prudemment optimiste, avec un maintien du soutien monétaire et du biais accommodant de la Banque centrale européenne. La réunion sera la première à intégrer la nouvelle stratégie de la BCE dévoilée il y a deux semaines, qui prévoit que l'inflation dans la zone euro puisse dépasser son objectif fixé à 2%. La réunion sera la première à intégrer la nouvelle stratégie prévoyant que l'inflation dans la zone euro puisse dépasser son objectif de 2%. Lagarde fournira probablement des détails sur l'avenir du programme d'achats d'urgence PEPP, porté à 1.850 milliards d'euros et qui court jusqu'à mars 2022 au moins - échéance qui pourrait être repoussée.

Dans l'actualité des entreprises, American Airlines, Alaska Air, Southwest Airlines, Abbott Laboratories, AT&T, Biogen, Blackstone, Celanese, Marsh & McLennan, Newmont Mining, Intel, Union Pacific, DR Horton, Nucor, Dow Inc., Robert Half, Snap Inc. et Twitter, comptent parmi les nombreuses annonces du jour.