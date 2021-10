Etats-Unis : emploi et Fed au programme

Dans l'actualité économique américaine ce mardi...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce mardi, le rapport JOLTS du Département au Travail concernant les ouvertures de postes du mois d'août sera communiqué à 16 heures (consensus proche de 11 millions). Les opérateurs seront également attentifs à l'intervention du vice-président de la Fed, Richard Clarida, dont les investissements durant la crise sanitaire ont fait quelque peu jaser récemment.

Clarida avait en effet transféré en février 2020 des millions de dollars de placements obligataires vers des placements en actions juste avant que Jerome Powell, président de l'institution, ne fasse allusion à une action de la Fed pour contrer les effets économiques de la pandémie.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, en attendant les publications trimestrielles des grandes banques, Fastenal annoncera ce jour ses derniers comptes.

Les grandes banques américaines lanceront cette semaine la saison des résultats du troisième trimestre. JP Morgan Chase annoncera mercredi, suivi de Citigroup, Bank of America, Wells Fargo et Morgan Stanley jeudi, puis de Goldman Sachs vendredi. Les dernières mises à jour concernant les banques ont eu lieu à la mi-septembre lors de la conférence Barclays Global Financial Services. La firme a noté que les points essentiels tournaient autour de la pression continue sur les revenus nets d'intérêts. Des taux plus élevés devraient commencer à aider sur ce front. Les vents contraires devraient être atténués par des revenus de commissions meilleurs que prévu, une qualité des actifs très favorable et une poursuite des libérations de réserves, ainsi que des rachats d'actions et des augmentations de dividendes élevés. La majeure partie des grandes banques américaines devraient dépasser les anticipations de profits.